Controlli Polstrada: "A determinare un incidente è il comportamento umano" | VIDEO

"Il 2023 è iniziato con un po' di preoccupazione per gli incidenti gravi su tutto il territorio". Lo ha detto questa mattina ai cronisti il 1° dirigente della Polstrada bolognese, Bruno Agnifili, che ha illustrato i controlli straordinari sulle strade con 7 pattuglie nel fine settimana scorso.

"La problematica riguardante la guida in stato di ebbrezza continua a esserci e c'è bisogno di fare ancora prevenzione e servizi affinché nel tempo questi numeri siano azzerati, ancora una volta abbiamo contestato delle infrazioni per guida sotto l'assunzione di sostanza stupefacenti e in stato di ebbrezza - continua il dirigente - mettere insieme questo dato significa aggregarlo con altri rilevamenti che fanno e stanno facendo emergere che il 2023 è iniziato con un po' di preoccupazione per incidenti gravi gravi che si stanno verificando un po' su tutto il territorio".

Quali sono le cause più frequenti degli incidenti mortali e degli incidenti gravi gravi? "Sicuramente la distrazione e il non rispetto di quelle che sono le norme basilari della sicurezza, la velocità prima di tutto, cinture di sicurezza e sorpasso".