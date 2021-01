Coronavirus, il bollettino di Capodanno: si rialzano i contagi (+2629), a Bologna 34 morti

Si conferma anche oggi, 1 gennaio 2021, il rialzo che da qualche giorno si è affacciato nei report quotidiani forniti dalla Regone su dati Ausl.

I contagi in regione oggi toccano quota 2629, con un rapporto positivi/tamponi ben oltre la soglia del 10 per cento, oggi al 22,9. I tamponi sono stati circa 11372, che si sommano ad altri 11559 tamponi rapidi.

Inizia così il nuovo anno, con la novità che da oggi iniziano a prendere quota anche i dati dei vaccinati, 3161 persone tra il personale sanitario, oltra a 3118 guarigioni.

Ma il rialzo c'è, e per l'assessore alla salute Raffaele Donini è dovuto a "settimana precedente al Natale, che ha visto maggiore libertà di movimento e di relazioni personali e sociali per i cittadini".

La profilassi di massa contro il Covid è agli inizia, ma è partita e per Donini l'obiettivo è di "arrivare a fare 50mila vaccini a settimana". Nel dettaglio i vaccini sono stati somministrati a "personale sanitario, operatori e degenti delle Cra. Adesso più che mai -conclude l'assessore- è il momento di tenere alta la guardia, continuando tutti a rispettare le regole di sicurezza”.

La situaizone a Bologna e nelle altre province

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 564 nuovi casi; a seguire Modena con 512, Ravenna (292), Reggio Emilia (259), Rimini (258), Piacenza (188), Ferrara (142), Parma (93). Poi, Cesena (129), Forlì (117) e Imola (75).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 14 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 16 a Parma (+1), 20 a Reggio Emilia (-1), 51 a Modena (-1), 45 a Bologna (-1), 14 a Imola (+2), 26 a Ferrara (-2), 18 a Ravenna (-2), 5 a Forlì (invariato), 4 a Cesena (+1) e 18 a Rimini (invariato).

Il bollettino di Capodanno parla anche di decessi, e qnache qui i dati continuano a essere pesanti e in nuovo aumento: 70 morti in regione, con Bologna che da sola ne conta 34. Segue Ravenna con 18, Modena con nove, uno a Piacenza, 3 in provincia di Parma, 2 in provincia di Reggio Emilia, 2 a Forlì-Cesena. Nessun decesso invece nelle province di Ferrara e Rimini.

Ricoveri e terapie intensive

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 231 (-2 rispetto a ieri), 2.643 quelli negli altri reparti Covid (+14). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.118 in più rispetto a ieri.

Dei nuovi contagiati, 1.168 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 517 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 568 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46 anni.

Sui 1.168 asintomatici, 563 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 114 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 27 con gli screening sierologici, 12 tramite i test pre-ricovero. Per 452 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 11.372 tamponi, per un totale di 2.583.512. A questi si aggiungono anche 208 test sierologici e 11.559 tamponi rapidi effettuati da ieri.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 56.787 (-559 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 53.913 (-571), il 95% del totale dei casi attivi.