Corteo contro Scuole Besta e Passante: centinaia in piazza per dire "no al cemento" | FOTO

Una nuova manifestazione di protesta contro la costruzione delle nuove Besta e il Passante di Bologna. Centinaia di persone si sono radunate in Piazza XX Settembre - attivisti del comitato contro le scuole medie, ma anche ambientalisti, sindacati e comuni cittadini - per dire "no al cemento". Sfilano per le strade indossando rami e foglie, con cartelli, bandiere e striscioni contro il progetto di allargamento della tangenziale e dell'autostrada e le nuove opere volute dall'amministrazione comunale. La manifestazione attraversa la Bolognina e il quartiere San Donato per poi concludersi proprio al parco Don Bosco.

Presente, tra gli esponenti politici, anche la consigliera regionale dei Verdi Silvia Zamboni. "Siamo qui - dice alla Dire il portavoce del comitato Besta Gianni De Giuli prima della partenza del corteo - per denunciare la follia di un progetto inutile, che cementifica migliaia di metri quadrati per costruire una scuola che c'è già. Bologna è una delle città più inquinate del mondo eppure ci sono lavori per fare circolare più auto, come nel caso del Passante".