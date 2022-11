Via Corticella: accoltellato fuori dal ristorante, 20enne ferito

Un 20enne è stato accoltellato fuori da un ristorante cinese in via di Corticella. I fatti -riporta il Resto del Carlino- si sono verificati ieri nel primo pomeriggio, e tutto sarebbe nato per un pesante commento rivolto dalla vittima alla compagna di quello identificato poi come il suo aggressore. Entrambi i protagonisti dell'episodio sono cittadini cinesi.

Secondo la prima ricostruzione, udito il commento in questione, tra i due ragazzi si è innescata una lite in crescendo. Il diverbio è culminato nel ferimento del 20enne a opera del ragazzo più grande, un 27enne, che poi ha cercato di scappare mentre i non pochi testimoni che hanno assistito alla scena hanno chiamato soccorsi e forze dell'ordine. Il giovane aggressore è stato poi rintracciato e denunciato per lesioni personali aggravate, mentre la vittima nonostante il copioso sangue emesso durante il fatto è stato poi ricoverato in condizioni di media gravità e non risulta in pericolo di vita.

L'episodio in questione segue di pochi giorni un altro accoltellamento, questa volta consumatosi a scopo di rapina in zona San Donato. Anche qui vittima un giovane ventenne.