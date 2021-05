Coronavirus Emilia-Romagna, come è cambiata la curva nelle ultime settimane | GRAFICI

Casi e ricoveri in calo, boom di guariti: i dati si stanno riavvicinando sempre di più a livelli di normalità

Mentre il numero delle vaccinazioni continua ad aumentare - nel momento in cui scriviamo questo articolo in regione sono state effettuate quasi 2 milioni e 500mila vaccinazioni - l'andamento dell'epidemia continua a migliorare. Come raccontano gli ultimi grafici con i dati prodotti dalla Regione Emilia-Romagna.