Covid, a Imola mascherine obbligatorie nelle strutture sanitarie: "Nessun allarmismo"

Da martedì 26 settembre ri-scatta l'obbligo di mascherina nelle strutture sanitarie di Imola. Lo ha stabilito la Ausl imolese: "Con l’arrivo dell’autunno e un sostenuto aumento dei contagi da Covid rilevato in tutto il Paese, si rende necessario ripristinare l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica per chiunque si rechi, per effettuare prestazioni o visite a degenti, in una struttura sanitaria dell’Ausl di Imola (Ospedale, Pronto Soccorso, Case della Comunità, Ambulatori territoriali, Centri Prelievi, etc)".

L'incremento dei casi

La settimana scorsa i contagi da Covid registrati dalla UOC di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl di Imola sono stati circa una decina al giorno, 18 i ricoveri Covid nell’ultimo mese.

Nella settimana 7-13 settembre 2023, secondo i dati riportati dalla Fondazione Gimbe, sono 30.777 i nuovi casi in Italia, confermati dal Ministero della Salute. La Regione Emilia Romagna ha registrato una variazione percentuale positiva dei nuovi casi settimanali di contagio da SARS-CoV-2 del 29,4%.

Negli ultimi 14 giorni (31 agosto-13 settembre) si rileva un'incidenza di 79 casi positivi per 100.000 abitanti.

"Covid endemico"

“Nessun allarmismo, siamo in una situazione di Covid endemico - sottolinea l'Azienda - con un prevedibile rialzo dei contagi anche dovuto alla ripresa delle attività al chiuso ed al periodo epidemico incombente. La crescita dei contagi che si sta registrando in tutto il Paese, pur non sottoponendo l’Ospedale a una particolare pressione, impone una responsabilità nei confronti dei più fragili, come anziani, bambini ed immunodepressi, che sono anche i maggiori frequentatori delle nostre strutture. E’ prima di tutto per proteggere queste persone, i ricoverati e gli ammalati, che la direzione sanitaria dell’Ausl di Imola chiede a tutti i cittadini di indossare sempre la mascherina chirurgica quando frequentano le strutture sanitarie”.

Sulla stessa linea, l'assessore regionale alla salute, Raffaele Donini: "Quando l'Oms ci dice che siamo ormai in una fase endemica, vale a dire che il virus circola, ma non colpisce più come quando le ondate epidemiche erano più preoccupanti, noi ci attestiamo lì. Non vuol dire - precisa - che smettiamo di osservare l'andamento epidemico: siamo collegati con tutte le strutture nazionali e internazionali per monitorare l'andamento, ma oggi, dal punto di vista clinico, il Covid non è tornato ad essere quello che abbiamo conosciuto nella fase più dura della pandemia".

“Chiaramente i numeri sono fortemente sottostimati perché identificano esclusivamente le persone con sintomi suggestivi, sottoposte a tampone dal Pronto Soccorso, dai reparti o dalle strutture socio-sanitarie – spiega il direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica Gabriele Peroni – Sappiamo però che il virus è endemico, quindi circola diffusamente, ed è dovere di tutti cercare di tutelare le persone più fragili con i gesti semplici che oramai abbiamo imparato tutti: igienizzarsi le mani e, quando si entra in una struttura sanitaria che ospita persone malate, indossare una mascherina”.