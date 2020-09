Scuola, altri due casi di Covid al Fermi e alle Guido Reni

Oggi, 18 settembre, sono stati notificati al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Ausl di Bologna altri due casi di positività a Sars-CoV-2 riconducibili a studenti, entrambi sintomatici, di un istituto di scuola secondaria di secondo grado e una scuola secondaria di primo grado. Per entrambi il primo e unico giorno di scuola è stato il 14 settembre.

I due Istituti coinvolti sono il Liceo Scientifico E. Fermi e la scuola media Guido Reni.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dirigenti scolastici ed i referenti Covid dei due Istituti coinvolti, si è attivato per la presa in carico dei soggetti positivi e dei rispettivi contatti stretti (compagni di classe e personale docente). Attualmente sono 50 i soggetti coinvolti, tra studenti e docenti, (24 al Liceo Fermi e 26 alle scuole medie Guido Reni).

Ieri 3 casi covid in 3 licei della città

Sempre oggi, fa sapere Ausl, si sono effettuati, inoltre, i tamponi naso oro-faringei ai circa 90 contatti stretti (compagni di classe e docenti) relativi ai 3 casi di positività notificati ieri ai licei Minghetti, Righi e Laura Bassi riconducibili a tre studenti, tutti asintomatici.

121 nuovi casi positivi, di cui 71 asintomatici. Sono questi i numeri del 18 settembre 2020. L’età media dei nuovi positivi è 41,7 anni. Purtroppo, si è verificato un decesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna e provincia: sono 18 i nuovi positivi (uno solo ricoverato e tutti gli altri in isolamento domiciliare): 12 riconducibili a focolai noti (familiari e ambiente di lavoro). Sui 18 totali, 4 sono stati individuati tramite attività di contact tracing; uno è un rientro dall’estero (Macedonia); 5 da altre regioni (3 dalla Valle D’Aosta, 1 dalle Marche, 1 dalla Calabria). Un ultimo caso è un rientro dalle vacanze in Riviera.