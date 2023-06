Ritorna il divieto di prelievo di acqua potabile per uso non domestico

Ritorna in vigore da domani 26 giugno e fino al 30 settembre l’ordinanza comunale per il risparmio idrico. Il provvedimento vieta, dalle 8 alle 21, il prelievo dalla rete di acqua potabile per uso non domestico, con particolare riferimento all’innaffiamento di orti, giardini e lavaggio di automezzi. Chi non rispetta l’ordinanza rischia una multa da 25 a 500 euro.

Per evitare sprechi il Comune raccomanda a tutti i cittadini di:

controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici per individuare eventuali perdite occulte;

usare dispositivi per il risparmio idrico come i frangigetto per i rubinetti;

annaffiare le piante con sistemi a irrigazione a goccia e temporizzati;

usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico;

per l'igiene personale preferire la doccia perché consuma meno acqua rispetto al bagno in vasca.

L'amministrazione comunale indica anche alcune informazioni per un utilizzo corretto e razionale dell’acqua: