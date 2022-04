San Lazzaro, scovati 50 kg di hashish nel doppiofondo dell'auto | VIDEO

Un incontro ritenuto sospetto dopo una segnalazione ha fatto scattare le manette per 4 uomini e il sequestro di 50 chili di hashish.

Gli agenti della sezione anti-droga della squadra mobile hanno tenuto "sotto stretta osservazione" un italiano che ha incontrato altri due uomini in un bar a San Lazzaro, poi insieme, a bordo di un'auto, si sono recati in via Caselle, all'ingresso della tangenziale. Lì è arrivata un'altra auto, così i poliziotti hanno deciso di intervenire.

I quattro uomini e i veicoli sono stati sottoposti a controllo: nell'auto sopraggiunta in via Caselle e guidata da un cittadino spagnolo, sono stati trovati panetti di hashish del peso totale di 50 chili, nascosti nel doppiofondo ricavato sotto il sedile del conducente

Tutti sono stati ammanettati e dovranno rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio. Si tratta di tre italiani di 32, 42 e 41 anni e di uno spagnolo di 52. Alle spalle non hanno precedenti e sono stati portati in carcere in attesa di convalida dell'arresto.

Si tratta di un quantitativo ingente, ma è solo l'ultimo dei sequestri di droga delle ultime settimane. Il pomeriggio del 30 marzo, in un appartamento del quartiere San Donato la polizia con il supporto dei cinofili ha sequestrato oltre mezzo chilo di hashish, un coltello e una pistola scacciacani e arrestato un pusher.

A metà marzo, sono state arrestate 9 persone che trasportavano cocaina all'interno di un serbatoio, sbloccabile solo con una leva perfettamente occultata.