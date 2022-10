Eclissi parziale di sole, l'astrofisico raccomanda: "Mai guardarla a occhi nudi"

Domani, martedì 25 ottobre, per gli appassionati di astronomia è una giornata speciale perché si verificherà un'eclissi parziale di sole. Sandro Bardelli, esperto di INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, dà tutti i dettagli del fenomeno: "La Luna si interporrà fra la Terra e il Sole, coprendone una parte (perquesto eclissi parziale). Nello specifico sarà il 17%. Comincerà alle 11.20, con apice alle 12.17 e finirà sulle 13.15".

Sarà un fenomeno spettacolare? Quando è stato l'ultimo e quando vedremo la prossima eclissi totale di sole?

"Non essendo un'eclissi totale non sarà così spettacolare, ma sappiamo che è un periodo abbastanza raro di eclissi e che la prossima eclissi di sole la vedremo soltanto il 12 agosto 2026, e una anche il 2 agosto del 2027. Entrambe saranno al 90% ma sarà totale da Lampedusa in giù e quindi formalmente sarà totale in Italia. Invece l'ultima parziale davvero bella l'abbiamo avuta nel 1999".

Attenzione a coma la si osserva, giusto?

"Galileo Galilei ne sa qualcosa della pericolosità del guardare il sole durante l'eclissi visto che alla fine ha perso la vista. Non bisogna mai guardare il sole a occhio nudo, nè con altri strumenti, occhiali da sole compresi. Sì invece agli occhiali fatti apposta o ad altri strumenti che si possono costruire a casa".

Come vedere l'eclissi senza far male agli occhi: il video tutorial

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E cosa si vede?

"Si vede che il sole non è proprio intero e rotondo: è come se ne mancasse un pezzetto".

Ci sono delle credenze particolari sull'eclissi?

"C'è sempre stata molta paura intorno a questo fenomeno, in particolare per la totale che fa venire la notte in pieno giorno con tanto di animali che vanno in letargo e uccelli che si posano. E non per nulla è associata alla morte di Gesù Cristo: Pasolini ci fece la sua Passione con l'eclissi del '71".

Le locandine degli eveti di osservazione: