Elisabetta Franchi, la lettera di Luciana Littizzetto: "Hai sollevato un vespaio, hai pestato una m...." | VIDEO

Elisabetta Franchi nelle "grinfie" di Luciana Littizzetto. Dopo le sue dichiarazioni sulle politiche aziendali in tema di donne, lavoro e cariche importanti ("Da imprenditore spesso ho puntato su uomini, oggi le ho messe ma sono anta, se dovevano sposarsi si son già sposate, se dovevano far figli li hanno già fatti"), i suoi chiarimenti ("L'80% della mia azienda sono quote rosa di cui il 75% giovani donne impiegate, il 5% dirigenti e manager donne. Il restante 20% sono uomini di cui il 5% manager", le proteste davanti al suo punto vendita di Galleria Cavour e la condanna per condotta antisincale, ecco che la stilista e designer bolognese entra nel mirino dell'attrice durante la puntata del programma "Che tempo che fa".

Nella sua missiva Littizzetto riflette sul fatto che la lavoratrice ideale per l'azienda di Franchi deve essere "anta, single, orfana, senza figli, amici" e ancora senza animali e hobby definendola la “Sally Spectra italiana, regina del pret à porter, attention s’il vous plait, un m..don tu ha pesté", ironizza.

"Poi però, superati gli anta, sopraggiunge il problema dei genitori anziani, cosa fai li gasi? - e aggiunge - siamo in un Paese che non fa più figli perché non ci viene data la possibilità di farli - anche perchè - solo una famiglia su tre accede al nido che, pubblico, costa 300 euro, privato dai 500 ai 700 euro - e conclude - baci e abbracci una donna ampiamente sopra gli ‘anta’”.

Video Instagram Luciana Littizzetto