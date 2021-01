Emilia Romagna arancione, Speranza sigla nuova ordinanza: cosa cambia dal 10 al 15 gennaio

Dopo il valzer di colori delle ultime due settimane di festività, altri cambiamenti in arrivo per la nostra Regione, classificata tra le 5 che per la prossima settimana adotteranno misure più restrittive rispetto al resto dello stivale. Come annunciato, è stata siglata una nuova ordinanza dal Ministro della Salute Roberto Speranza che classifica l'Emilia-Romagna - insieme a Calabria, Lombardia, Sicilia e Veneto - in zona arancione. Il provvedimento sarà valido da domenica 10 a venerdì 15 gennaio, data in cui scadrà il Dpcm. Con il nuovo decreto verranno poi valutate eventuali proroghe.

La decisione di vestire d'arancione la nostra regione è stata presa in base all'andamento del contagio. Infatti, secondo quanto emerso dalla bozza del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero Salute, relativo al periodo 28 dicembre 2020-3 gennaio 2021, l'Emilia Romagna, insieme a Calabria e Lombardia, registra un Rt puntuale maggiore di 1.

Come sarà divisa l'Italia nei prossimi giorni

9-10 gennaio > tutta l’Italia sarà arancione;

10-15 gennaio > Emilia-Romagna Zona arancione (insieme a Calabria , Lombardia, Sicilia e Veneto).



Cosa cambia in zona arancione dal 10 al 15 gennaio 2021

Con il colore ormai la nostra regione ha familiarizzato. Vale comunque la pena ricordare che nelle zone arancioni, i negozi restano regolarmente aperti, fatto salvo ovviamente il rispetto delle misure anti-Covid. Sono invece chiusi bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie (ad eccezione delle mense e del catering). Resta consentita la possibilità di effettuare la consegna a domicilio e fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Saranno ovviamente chiusi musei, palestre, piscine, centri benessere e centri termali.

Nelle zone arancioni è consentito circolare liberamente solo all’interno del proprio comune e solo dalle 5 del mattino alle 22. Le cose cambiano se ci si vuole recare al di fuori del proprio comune: in tal caso anche per chi abita nelle regioni arancioni è necessario presentare una autocertificazione indicando che lo spostamento è dovuto a motivi di lavoro, salute, urgenza o necessità.

Il decreto approvato in Cdm lo scorso 5 gennaio prevede però un’altra deroga: nonostante la zona arancione, nei giorni del 9 e 10 gennaio 2021 saranno consentiti “gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia”. Va infine sottolineato che il medesimo decreto prevede il divieto di spostamento tra regioni e province autonome anche per le zone gialle nelle medesime giornate.