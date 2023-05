Stop ai voli di notte, l'Aeroporto non ci sta. Postacchini: "Danno enorme"

"Qualsiasi soluzione drastica sull'estate sarebbe pari a un danno fortissimo per l'Aeroporto di Bologna. Siamo quotati in Borsa, e non possiamo diffondere stime dei disagi, ma ricordo che ci sono contratti da rispettare e c'è un calendario già fatto. Vogliamo sperare che quella del sindaco sia una sollecitazione, ecco".

"Il provvedimento Enav arriverà a settembre"

Il presidente dell’Aeroporto Marconi Enrico Postacchini non fa asse con il sindaco Matteo Lepore che scriverà a Enac ed Enav per chiedere, a partire da questa estate, la sospensione dei voli notturni dalle 23 alle 6 del mattino. Al contrario, auspica che la sortita del sindaco non sia una presa di posizione netta ma “una sollecitazione” alle due autorità aeroportuali. "Comprendiamo la delusione del sindaco – spiega Postacchini -. Ma se il provvedimento di Enav sull'impatto del rumore non è pronto, non è pronto. Se non arriva a giugno il via libera, come previsto inizialmente, arriverà a settembre. Prima non è possibile".

"Rumore? Si lamenta chi vive nei vecchi palazzi"

Secondo il presidente del Marconi “i 20-25 voli che registriamo ogni notte tra le 23 e le 6 sono quasi tutti cargo”, mentre “i voli coi passeggeri, in questa fascia oraria, sono soltanto quelli in ritardo”, quindi riassume Postacchini, “solo 4-5-6-7 voli dei 25, non di più, impattano sul quartiere Navile, a seconda delle nottate. Tutti gli altri impattano sul Bargellino". Per risolvere la situazione che impatta sui residenti, “tutti gli aeroporti – conclude Postacchini - mitigano questo tipo di problemi con l'insonorizzazione, con i doppi vetri, con la nuova edilizia. Infatti, non si lamentano del rumore le persone che vivono nelle case nuove, ma chi abita nei palazzi degli anni '50-'60".