All'ex consorzio "tre giorni di rave fino a mezzogiorno": ecco il "terremoto di Pasqua"

"Siamo molto preoccupati: il primo rave che si aspettava è partito". Lo scrive a Bologna Today un residente di via Mattei che segnala il mega raduno in programma - non stop - fino al 1° aprile. È l'altro caso che si affianca alla situazione critica di questi giorni nell'area della ex caserma Stamoto, dove la polizia ha bloccato gli eventi in programma, di fatto presidiando molte vie del quartiere.

L'evento si tiene all'ex consorzio agrario, ribattezzato ART.24 Club, dove, secondo i residenti, musica e feste si terrebbero ogni week end "fino a mezzogiorno con centinaia di giovani sballati" con tanto di super impianti audio: "Perché nessuno ne parla? Perché in un posto che può contenere 100 persone ne arrivano indisturbate centinaia?"

Secondo il racconto, ci sarebbero anche casi di malore e risse, con l'intervento di varie ambulanze e forze dell'ordine.

Gli organizzatori lo definiscono "Terremoto di Pasqua" e in tanti verrebbero da fuori città per parteciparvi. Cancelli aperti alle 19 e dalle 22 del 30 aprile via con la musica fino alle 12 del giorno seguente. Oggi l'inizio è previsto per le 21,30 non stop fino alla sera di domani, 1° aprile.