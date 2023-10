Ex Istituto Zoni, trattativa occupanti-proprietà: “Niente sgombero, diventerà uno studentato” | VIDEO

Si parte da un dato di fatto: la crisi abitativa esiste. E strutture come l’ex Istituto Zoni, in questa scena, possono svolgere la loro parte. Lo sottolinea anche Massimo Golinelli, amministratore dell’istituto di viale Filopanti gestito dalla fondazione Rui. Golinelli, durante un sopralluogo nella struttura, sottolinea la volontà della fondazione di non speculare sull’immobile, ma anzi di ristrutturarlo e di farlo diventare una residenza per studenti, come è stata dalla fine del 1880 in poi. Nel video, Golinelli evidenzia come le condizioni dell’ex Zoni siano di fatto migliorate da quando, lo scorso 13 ottobre, gli occupanti sono entrati, e auspica una loro uscita volontaria dallo stabile per permettere i lavori di manutenzione e di ristrutturazione. La richiesta trova sponda tra gli occupanti del Cua, che negli incontri tra amministrazione, proprietà e Università di Bologna si sono dimostrati aperti alla soluzione di una fuoriuscita pacifica.