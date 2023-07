Gadget non sicuri per feste e party: sequestrati oltre 12mila articoli

I finanzieri del Comando Provinciale di Bologna hanno sequestrato migliaia di articoli presso alcuni esercizi commerciali di Bologna e provincia, nell'ambito dei controlli finalizzati al contrasto della commercializzazione di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute pubblica,

In una cartoleria di Bologna, infatti, le Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano hanno sequestrato oltre 12.500 articoli per feste e party privi delle informazioni al consumatore previste dal D.Lgs. n. 206/2005 (cd. “Codice del consumo”) quali le istruzioni per l'uso, l’indicazione dell'importatore, ecc. Oltre al sequestro, è stata comminata una sanzione amministrativa fino a un importo massimo di 25.823 euro.

I finanzieri della Tenenza di Molinella hanno rivenuto all’interno di un negozio circa 500 articoli di abbigliamento (t shirt, pantaloncini, giubbotti, ecc.) privi delle medesime informazioni, con particolare riferimento all’indicazione dell'importatore. Anche in questo caso i prodotti sono stati sottoposti a sequestro e all’esercente è stata comminata la sanzione amministrativa.

A fine maggio, i finanzieri avevano sequestrato circa 1.500 prodotti di bigiotteria, accessori e apparecchi elettrici privi dei requisiti di conformità e sicurezza, in un esercizio commerciale di articoli vari del centro storico di Imola, gestito da un uomo di nazionalità cinese.