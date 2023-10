Fridays For Future, il 6 ottobre nuovo sciopero per il clima: "La nostra è resistenza"

Gli attivisti e le attiviste di Fridays For Future si mobilitano in un nuovo sciopero globale per il clima. Il 6 ottobre scenderanno nelle strade e nelle piazze di varie città in tutta Italia, compresa piazza San Francesco a Bologna, per chiedere al governo e alle istituzioni politiche più rapide e incisive contro la crisi climatica.

"Dobbiamo ribellarci"

I manifestanti si incontreranno alle 9:30 in piazza San Francesco per poi sfilare in corteo. "L'Italia è a un nuovo capitolo della storia climatica - sottolineano i membri di Fridays For Future Bologna -: ondate di calore, alberi sradicati dal vento, chicchi di grandine come palle da tennis". Eventi estremi che secondo il movimento sono diventati ancora più importanti da prevenire dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, "la terza catastrofe più devastante al mondo di quest'anno è successa dietro casa nostra. Eppure - proseguono - una soluzione c'è. Non dobbiamo permettere all'ansia climatica di paralizzarci, ma dobbiamo ribellarci".

L'ultimo sciopero globale per il cima si era tenuto il 3 marzo: con cartelloni e striscioni, i manifestanti avevano sfilato per il centro puntando il dito contro i rigassificatori, la guerra in Ucraina e i primi cantieri del Passante di Mezzo. Quest'anno i temi da portare in piazza risentiranno dei duri scontri che negli ultimi mesi sono avvenuti i tra gli attivisti per il clima e il governo guidato da Giorgia Meloni, "per mostrare al governo Meloni che noi non accetteremo le loro politiche ecocide, basate sulla criminalizzazione degli attivisti per il clima. La finanza fossile - proseguono gli ambientalisti - deve assumersi la sua dose di responsabilità per i continui finanziamenti all'industria fossile e per cercare continuamente di scaricare le conseguenze dei loro guadagni multimilionari sulle nostre spalle".