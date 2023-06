Flavia Franzoni Prodi, venerdì i funerali e la camera ardente

Bologna si prepara all'addio a Flavia Franzoni, l'amata moglie dell'ex Premier Romano Prodi, morta ieri a seguito di un malore improvviso. I funerali si svolgeranno dopodomani, venerdì 11 giugno. La funzione religiosa si terrà alle 11.30 nella chiesa di San Giovanni in Monte, preceduta da una camera ardente in parrocchia.

Intanto stamane si è aperto nel ricordo di Flavia Franzoni la riunione della commissione Lavoro del Comune di Bologna. "Voglio esprimere la vicinanza a professor Prodi e alla sua famiglia per l'improvvisa scomparsa della professoressa Flavia Franzoni", esordisce il presidente della commissione, Roberto Fattori, del Pd. "Una coppia unita, bella, inossidabile, una famiglia che non imponeva a nessuno modelli di famiglia, ma testimoniava un modo bellissimo di essere coppia, di essere famiglia", sono le parole di Fattori. Flavia Franzoni è "scomparsa mentre percorreva un sentiero francescano, lo spaccato di una vita trascorsa in cammino", sottolinea il consigliere dem. "Franzoni era una donna con capacità e ruoli importanti, che ha sempre fatto della sobrietà e della non ostentazione una regola di vita. Questa perdita ha colpito tutta la comunità", conclude. Esprime il cordoglio "a nome di tutto il Pd", il capogruppo Michele Campaniello. "Franzoni ha speso una vita a sostegno degli ultimi", è il tributo alla moglie dell'ex premier.