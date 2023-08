Ladri incappucciati in fuga nei boschi: l'inseguimento rocambolesco dopo la spaccata

I Carabinieri sono alla ricerca di una banda di ladri che alle 3 di questa notte hanno messo a segno un colpo in Appennino.

Un cittadino si è accorto che qualcosa non andava a Bar Tabacchi Numer 10 di Tolè, nel territorio di Vergato, così ha chiamato il 112. I militari, arrivati sul posto, hanno accertato la spaccata e notato alcuni pacchetti di sigarette sparsi a terra, oltre alla mancanza del registratore di cassa, poi trovato poco distante. La vetrata di ingresso era stata sfasciata probabilmente con l'uso di mazze.

Quando l'allarme è stato diramato, una Peugeot 307 con tre persone incappucciate a bordo è stata individuata sulla provinciale in direzione Marzabotto, così è iniziata la caccia alla banda con il supporto di altre pattuglie, fino a Montesole, nel comune di Marzabotto. Lì l'auto è finita fuori strada, ma quando i Carabinieri l'hanno raggiunta hanno constatato che i ladri l'avevano abbandonata e si erano dati alla fuga nei boschi.

Dagli accertamenti, il veicolo è risultato rubato poche ore prima a Monzuno. Sono quindi scattate le indagini per individuare i malviventi che hanno fatto incetta di centinaia di pacchetti di sigarette, mentre non hanno rubato denaro contante in quanto la cassa era vuota.

Il furto e i danni al negozio ammonterebbero in totale a circa 20mila euro.