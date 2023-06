Alluvione, il Governo orientato a recuperare i Comuni esclusi dai fondi

È in corso a Roma il tavolo tra il Governo e le istituzioni locali di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, i territori colpiti dal maltempo di maggio. Da quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni ha spiegato che l’obiettivo del Governo sarà quello di dare il 100% degli indennizzi a chi ha subito i danni delle alluvioni. Inoltre, l'orientamento emerso dall'intervento del presidente del Consiglio, è di arrivare ad inserire quei Comuni, soprattutto dell’area metropolitana di Bologna, risultati esclusi dal primo elenco dei territori da sostenere (la ragione, si dice a livello governativo, i ritardi della Regione nell’indicare in tempo utile tutti i nominativi).

Nomina commissario, nessuna novità

In attesa della nomina del commissario per l’emergenza (sul possibile nome che il Governo deve individuare non ci sono ancora novità), verrà anche istituito un tavolo permanente operativo coordinato dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Sono previste inoltre procedure burocratiche velocizzate riguardo agli indennizzi per strade e argini. Il Governo ora è in attesa della ricognizione sui danni e delle stime dai territori per i risarcimenti e gli interventi da attivare.

La Lega in Regione chiede una commissione d'inchiesta

Da Bologna arriva intanto la richiesta del gruppo consiliare della Lega in Regione di istituire una commissione assembleare d’inchiesta sulla gestione del dissesto idrogeologico dopo l'alluvione di maggio. L'obiettivo è quello di “far luce sulle cause che hanno determinato devastanti e drammatiche conseguenze delle piogge abbattutasi sulla nostre regione”, anche in virtù “del ruolo del presidente della Regione quale commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico”, si legge nella richiesta depositata dai consiglieri regionali leghisti.