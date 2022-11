Altro locale chiuso dal questore: scattano i sigilli al bar

Pugno duro della Questura. Il mese scorso era toccato a un bar di San Lazzaro. Ieri un altro locale è stato chiuso per ordine del Questore di Bologna Isabella Fusiello. Stavolta i sigilli sono scattati per il Gran Caffè in zona Corticella (anche perchè mal frequentato stando agli esiti di recenti e reiterati controlli sul luogo da parte delle forze dell'ordine. E' di ieri la notifica e l'attività resterà con le serrande abbassate per 15 giorni.

Controlli ripetuti nel locale, scatta pure un arresto

La decisione arriva dopo alcuni controlli delle forze dell'ordine nel bar. Controlli che in alcune circostanze hanno portato ad identificare diverse persone con precedenti penali all'attivo e in un caso persino ad un arresto.

Da quanto si apprende, la prima 'visita' dei carabinieri all'esercizio è avvenuto lo scorso 27 ottobre. In quell'occasione sarebbe scattato l'arresto di un frequentatore del caffè per motivi di droga. Pochi giorni dopo, il 31 ottobre, un altro controllo dei militari ha invece portato ad intercettare sul luogo un soggetto che lì in realtà non poteva stare, perchè gravato di un ordine di divieto di dimora nel comune di Bologna. Infine la scorsa settimana, ovvero il 3 novembre, i carabinieri sul posto hanno identificato tredici avventori con all'attivo precedenti vari.

All'esito delle varie ispezioni, la decisione del questore. Giù temporaneamente il sipario.