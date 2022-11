Crollo gru in via Marzabotto: lavori finiti, la strada riaperta al traffico

Sono finiti i lavori di rimozione della gru dalla sede stradale di via Marzabotto. Ne da notizia la polizia locale di Bologna. Di conseguenza la strada è riaperta al traffico veicolare. Serviranno però altre settimane per ripristinare i danni arrecati al condominio dirimpetto al cantiere dal quale la gru è crollata. Intanto prosegue l'inchiesta in procura per disastro colposo.

Il crollo e i danni

Il cedimento è avvenuto ieri intorno all'ora di pranzo. Sul posto subito sono giunte ambulanza, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Presente anche il sindaco Matteo Lepore con il presidente del quartiere Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani e l'assessore Simone Borsari. Subito al lavoro per cercare di chiarire la dinamica dei fatti. Una prima ipotesi che era stata fatta è che un silos abbia ceduto e sia finito a sua volta scontro la gru, che è quindi crollata sul palazzo davanti e sulla carreggiata. In quel momento fortunatamente non stavano transitando né auto né pedoni.

Il forte impatto della gru ha però provocato la lesione di un terrazzo all'ottavo piano e a un garage sottostante. Per fortuna, anche in questo caso, senza danni alle persone

La testimonianza

Da pelle d'oca il racconto di una condomina, che si è ritrovata la parte superiore della gru nel terrazzo di casa: "Fortunatamente ero in cucina - racconta la proprietaria dell'appartamento danneggiato - e ha colpito il tetto del terrazzo, se fosse caduta un po' più in là sarebbe piombata proprio dentro camera di mia madre". La paura è stata tanta, come aggiunge la signora: "Abbiamo sentito un boato. Poi come se ci fosse il terremoto". Qui il video.