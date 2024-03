Incendio di via Bertocchi, il dolore del parroco: “Conoscevo bene le vittime”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

“Quando ho ricevuto la notizia sono rimasto senza parole. Conoscevo molto bene le vittime: erano credenti e praticanti. Ho battezzato i due gemellini nella nostra chiesa di Olmetola e tante volte ho dato la comunione alla famiglia. Le parole non riescono ad esprimere ciò che provo in questo momento. Preghiamo perché Dio li riceva nel suo Regno. Tutti loro saranno per sempre nella nostra memoria”. Così racconta padre Trandafir Vid, parroco di San Luca Evangelista della Chiesa ortodossa romena. Con lui anche don Andres Bergamini, parroco della parrocchia della Beata Vergine Immacolata di Bologna, nel cui territorio risiedevano i tre bambini con la madre morti nel tragico incendio di via Bertocchi.

La Chiesa cattolica, unita nel dolore, piange insieme a quella ortodossa. Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, ha espresso la sua vicinanza in una nota: nonostante un impegno in Vaticano, il cardinale e “la Chiesa di Bologna esprimono alla famiglia cordoglio e vicinanza nella preghiera per la morte dei tre bambini e della loro madre in seguito all’incendio che questa notte ha colpito il loro appartamento, nella periferia della città”.