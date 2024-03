VIDEO | Mamma e figlioletti morti nell'incendio, vicini in lacrime: "Siamo sconvolti"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dolore, sconcerto e lacrime. Così stamane si è svegliata via Bertocchi, dove un incendio in appartamento è costato la vita a tre bambini e alla loro giovane mamma.

Sconvolti i vicini di casa. Sia chi conosceva la sfortunata famiglia sono di vista, a chi invece aveva intrecciato rapporti più stretti. Alcuni hanno ancora le terribili immagini della tragedia notturna stampata negli occhi. Fotogrammi che probabilmente non dimenticheranno mai. Un residente ci racconta di essersi svegliato e di aver assistito all’intervento: "Mi sono addormentato davanti al televisore, alle 2 di notte mi sono svegliato e sono andato a tirar giù le tapparelle. Solo allora ho visto il mezzo di soccorso dei vigili del fuoco. Il rumore era limitato, tanto è che se non mi fossi affacciato alla finestra non mi sarei accorto di nulla".

Un'altra residente nella zona tra le lacrime ci racconta che conosceva bene i bimbi e la loro mamma: "I nostri figli andavano a scuola insieme. Eravamo diventate amiche. Lei era una ragazza dolcissima, rispettosa, di cuore. Una di quelle persone che vorresti avere accanto nella vita. Sono sconvolta, in stato confusionale". Parole che fanno fatica a uscire, il dolore è forte, comprensibilmente. "I gemellini visi d'angelo. Se c'è davvero un Paradiso, meritano un posto lì. Resteranno tutti per sempre nel nostro cuore".

La tragedia nel sonno

Intanto nel palazzo sito all'ottavo piano al civico 55 continuano i rilievi della polizia scientifica. Non ci sono dubbi sulle cause del rogo, partito da una stufetta elettrica, poco prima dell'una di questa notte. La camera da letto - stando alle prime informazioni apprese sul posto - sarebbe stato il principale teatro della tragedia, come testimoniano anche le tapparelle semidistrutte dalle fiamme. I fumi propagati avrebbero avvolto l'appartamento e causato il decesso delle quattro vittime, che dormivano. I due bimbi più piccoli, due gemellini di appena due anni, sono stati trovati senza vita all'arrivo dei soccorsi. Il decesso della sorellina maggiore, 6 anni, è stato constatato poco dopo, in ambulanza. Poi la corsa verso l'ospedale della loro mamma, 32 anni. All'ospedale non è arrivata. E' volata via insieme ai suo piccoli.