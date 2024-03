Tragedia in via Bertocchi: Stefania e i suoi bimbi, dolore senza fine

Una tragedia che ha lasciato attonito l'intero Paese quella di via Bertocchi 55, dove Giorgia, 6 anni, Giulia e Mattia, gemelli di 2 anni, e poco più lardi la mamma, Stefania Alexandra Nistor, 32 anni, sono morti nella notte di ieri.

Gli accertamenti sull'incendio che sarebbe partito da una stufetta elettrica sono ancora in corso: Stefania e i suoi bimbi stavano dormendo nella stessa camera da letto dell’appartamento al quarto piano. A dare l'allarme un vicino di casa che ha visto il fumo. Quando i Vigili del Fuoco sono interventi in forze, poco dopo mezzanotte, la mamma era ancora viva, da quanto si apprende avrebbe cercato di soccorrere i figli, morti nel sonno, poi potrebbe aver perso i sensi. È deceduta poco più tardi all'Ospedale Maggiore. Il papà, George, che vive in provincia, quando è arrivato ha accusato un malore ed è stato portato per accertamenti in ospedale. Il suo profilo Facebook è listato a lutto e i messaggi di condoglianze sono decine. A Bologna vivono anche i genitori di Stefania.

A ucciderli sarebbe stato il fumo, l'appartamento è stato posto sequestro per permettere altre indagini. Stefania sarebbe stata trovata accanto alla finestra, forse avrebbe voluto aprirla per far uscire il fumo, troppo tardi per i bimbi e anche per lei.

"I vigili del fuoco hanno acclarato che il corto circuito di una stufetta elettrica accesa ha provocato l'incendio" che non sarebbe stato particolarmente vasto - tant'è che non ha portato danni al palazzo. Illese le abitazioni degli altri condomini. Il tutto è rimasto contenuto all'interno di un unico appartamento, in particolare nella camera da letto, dove era accesa la stufa e dove dormivano insieme mamma e figli. Poi da qui l'incendio ha raggiunto le altre stanza", ha spiegato il vicequestore Luigi Pinto.