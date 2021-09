Incidente in via Saragozza: Tper cerca testimoni tra i passeggeri

Dopo il grave incidente che ha visto coinvolta e ferito una ciclista di 58 anni lungo via Saragozza, Tper cerca testimoni che possano avere visto la scena. Il messaggi è stato affidato al profilo social dell'azienda di trasporto pubblico, e recita così: "In data 7settembre 2021 ad ore 13:32 circa, il nostro autobus di linea20 che percorreva via Saragozza a Bologna in direzione Casalecchio di Reno, ha avuto un incidente con una bicicletta nella zona adiacente la ciclabile. Tper cerca testimoni che possano aver assistito all'incidente, quali ad esempio i passeggeri di quel giorno su quell'autobus o passanti per quella via. Se hai assistito mandaci un messaggio privato, ti contatteremo".