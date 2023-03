Ius soli, la ong Mediterranea sta con Lepore: "Bologna esempio per le altre città"

“Ci uniamo alla solidarietà per gli attacchi che sta ricevendo il sindaco di Bologna, anzi speriamo che venga seguito da altre città in Italia perché è fondamentale questa battaglia sui diritti”. A parlare è Danny Castiglione, capo missione di Mediterranea saving humans Ucraina, che schiera così la ong al fianco di Matteo Lepore, dopo gli attacchi della destra, a partire dal ministro e leader della Lega Matteo Salvini, per gli interventi nelle scuole sul tema della cittadinanza, all’interno della campagna sullo Ius soli. “Per l'ennesima volta - aggiunge il referente di Mediterranea- Bologna dimostra di essere una città accogliente, solidale e di esempio per tutta la nazione".

Il consigliere comunale: "C'è chi riconosce la discriminazione e chi no"

Dello stesso avviso il consigliere comunale di Coalizione civica Detjon Begaj, che ha origini albanesi ed è attivista del centro sociale Làbas. "La campagna nelle scuole è importante, perché la destra non riconosce l'esistenza di una discriminazione tra gli studenti e le studentesse. Invece vi assicuro, anche perché l'ho vissuta sulla mia pelle, che è difficile quando si è studenti e si passano le giornate in Questura a cercare di rinnovare il permesso, oppure ti viene vietato di andare in gita perché hai bisogno del visto quando i tuoi compagni non ne hanno bisogno. Credo che questo separa in due una visione del mondo: chi riconosce la discriminazione e chi no", le parole del consigliere comunale.

Il botta e risposta tra Salvini e Lepore

Gli incontri nelle scuole di Lepore sullo Ius soli avevano provocato la reazione di Salvini. "Comizio del sindaco Pd nelle scuole di Bologna con ragazzine e ragazzini per 'promuovere il principio dello ius soli'. Imbarazzante", aveva detto il leader della Lega. A stretto giro la replica del sindaco di Bologna: "Invito Salvini a Bologna a parlare con i ragazzi delle nostre scuole insieme a me, cambierebbe idea sullo Ius Soli. Loro sono il futuro e si sentono tutti italiani. Non hanno bisogno di odiare, ma di sentirsi parte della nostra comunità. Con parità di diritti e doveri".