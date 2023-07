Stipendi irregolari e personale in nero: stretta della Finanza nei locali della movida

Intensa attività della Guardia di Finanza che tra giugno e luglio ha operato quasi duecento interventi straordinari nei locali del centro storico di Bologna. Al vaglio attività di somministrazione di cibo e bevande, di commercio ambulante e di vendita di prodotti ortofrutticoli. Quasi cento i casi riportati di stipendi irregolari e ben undici le posizioni in nero. Chi faceva lavorare in nero gli impiegati è stato segnalato alla Direzione provinciale del lavoro e per sei attività è stato inoltre richiesta la chiusura, in quanto il personale irregolare superava il 10% del personale totale. Le fiamme gialle sottolineano la necessità di questi controlli “anche riguardo al particolare frangente cittadino, risponde all'esigenza di contrastare condotte che minano la sana e leale concorrenza tra gli esercenti e che recano danni agli imprenditori onesti e rispettosi della legalità".