Marelli, Schlein in visita al presidio: “Lavoratori traditi, ma le risorse ci sono"

Continua il presidio dei lavoratori della Magneti Marelli di Crevalcore, nonostante la fumata nera che ha chiuso l’incontro in Regione di ieri. Fuori dai cancelli dello stabilimento, è arrivata oggi Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. La leader dem ha esordito chiedendo al Governo di “non abbassare la testa” di fronte al fondo statunitense KKR, proprietario dell’azienda, attualmente in trattativa con l’esecutivo per l’acquisto di Tim: “Se il buon giorno si vede dal mattino, questo è un pessimo inizio, perché se le decisioni di questo fondo sono dettate solo dalla logica del profitto, non è adeguato a gestire infrastrutture strategiche per il Paese come le telecomunicazioni e la filiera dell’automotive. Mi aspetto che governo alzi la voce e non pieghi la testa”. Come scrive l’agenzia Dire, Schlein ha poi attaccato il Governo: “Ci sono sei miliardi che il Governo precedente aveva messo sull'automotive, noi chiediamo che vengano usati per salvaguardare questa filiera. Non ci sono scuse, le risorse ci sono: il Governo le usi per sostenere la filiera”.

“Siamo qui a dare pieno supporto alla lotta di lavoratrici e lavoratori – continua la leader dem – che sono stati traditi perché non era mai stata annunciata un'intenzione di chiusura, rispetto alla quale ieri si è annunciato che non si vuole tornare indietro. Noi, invece, chiediamo che si torni indietro, che si ritiri la chiusura di uno stabilimento fondamentale, in una filiera strategica per l'Italia e per questo territorio, l'automotive. Chiediamo che si salvino la continuità produttiva di questo sito, le competenze di questi lavoratori, senza le quali la filiera non può andare avanti. Serve un piano industriale per far stare l'Italia a testa alta nella conversione ecologica e nella transizione digitale. Servono politiche pubbliche che accompagnino gli investimenti” conclude Schlein.