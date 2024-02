Maltempo, a Marzabotto crolla un argine | FOTO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dopo settimane senza acqua, gran parte dell’Emilia-Romagna è sotto la pioggia da ieri. Per questo, Regione ha diramato l’allarme arancione, sia per oggi che per domani, per rischio idrogeologico. Per ora sono diverse le situazioni sotto stretto monitoraggio, come la situazione del fiume Reno e quella del fiume Setta.

I primi danni arrivano da Marzabotto: poco dopo le ore 8.30 di questa mattina, due squadre di vigili del fuoco sono intervenuto per il ripristino dello smottamento di un argine in via Allocco 1. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul luogo, oltre ai pompieri, sono intervenuti il Comune di Marzabotto, polizia locale, carabinieri e Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Regione Emilia Romagna.