Rumore voli, protesta in bici all'aeroporto: disagi al traffico

Traffico in tilt in zona Aeroporto Guglielmo Marconi. I residenti hanno organizzato una protesta in bicicletta che sta bloccando la circolazione alla rotonda di va del Triumvirato per ribadire il disagio provocato dalla rumorosità dei voli aerei e a bassa quota. La manifestazione è partita alle 18.30 da via Zanardi per raggiungere la via di ingresso allo scalo.

Alla manifestazione, tra gli altri, anche alcuni consiglieri comunali. Per chiedere la "drastica riduzione dei voli", soprattutto in orario notturno, si è mosso anche il PD cittadino che ha organizzato una raccolta firme, mentre Danny Labriola, co-portavoce dei Verdi sotto le Due torri ha dichiarato che "Non è più tollerabile che venga violato sistematicamente, da parte di aerei cargo e aerei passeggeri, il divieto del volo notturno nella fascia oraria 23-6"