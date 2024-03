Medy Cartier è stato arrestato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Questa volta per il trapper sono guai seri. Nel pomeriggio di ieri, 12 marzo, il personale della Squadra Mobile ha eseguito l’ordine di carcerazione nei confronti di El Marbouh Ermedhi, meglio noto con il nome d'arte Medy Cartier.

Il 23enne, che ha un grande seguito sui social, è stato arrestato e portato al carcere della Dozza. Gli vengono contestati i reati di rapina e lesioni personali commessi quando ancora minorenne. È stato rintracciato dalla Squadra Anti-rapina della IV Sezione - Squadra Mobile, dopo le attività investigative.

L'ordine di carcerazione era stato emesso dal Tribunale per i minorenni di Bologna l'8 marzo 2024, dopo che il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l’esito negativo dell’affidamento in prova al servizio sociale (in relazione alla sentenza della Corte d’Appello Sezione Minori del 14 luglio 2022), quando venne condannato a mesi 5 e giorni 20 di carcere per i reati di rapina e lesioni personali commessi quando ancora minorenne.

Noto sui social e fuori

Qualche giorno fa è andata on-air la puntata a lui dedicata del podcast Muschio Selvaggio, animato da Fedez e Mr Marra, durante la quale aveva parlato appunto delle sue esperienze pregresse in carcere e dei problemi ancora pendenti con la giustizia.

Negli ultimi tempi il trapper si era fatto notare anche fuori dai social, dove conta migliaia di follower. I più lo hanno conosciuto a dicembre dello scorso anno, quando si è scatenata una rissa durante un suo concerto improvvisato al centro commerciale Gran Reno di Casalecchio.

Pochi giorni dopo era stato inseguito e fermato in centro dalla Polizia alla guida di un'auto senza patente. In quel caso aveva minacciato gli agenti.

A febbraio il Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura, aveva emesso un’ordinanza applicativa di misura cautelare poiché risulta gravemente indiziato di atti persecutori e diffamazione nei confronti della sua ex ragazza romana. Sottoposto a divieto di avvicinamento con la misura del braccialetto elettronico.