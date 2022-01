Si arrampica sul memoriale della Shoah per sfuggire alla polizia: rimpatriato

E' stato riconosciuto da un passante che aveva minacciato il giorno prima, così un cittadino tunisino di 37 anni è stato espulso dal territorio italiano. E' accaduto martedì pomeriggio quando la vittima ha chiamato il 113 e la volante è arrivata in via dei Carracci.

Per cercare di sfuggire ai poliziotti, il 37enne si è arrampicato sul memoriale della Shoah. Infine è stato accompagnato in questura: con diversi precedenti e un ordine del questore di lasciare il paese alle spalle e irregolare sul territorio italiano, è stato denunciato e ieri, 12 gennaio, è stato rimpatriato.

Nel solco di quanto assicurato dal nuovo questore di Bologna, Isabella Fusiello, i rimpatri vengono effettuati con una media di una ogni 2 giorni: "L'espulsione è quello che gli irregolari temono di più, perché spesso i piccoli spacciatori vengono arrestati e poi immediatamente rimessi in libertà con misure come il divieto di dimora, mentre per noi è più efficace procedere con espulsione e accompagnamento, che consentono anche di risparmiare risorse economiche e personale", aveva detto Fusiello dopo il suo insediamento in città.