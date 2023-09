Migranti, in arrivo altri minori. Rizzo Nervo: “Dal Viminale nessuna soluzione”

Continua a tenere banco il tema migranti e continua l’afflusso verso Bologna. A darne notizia è l’assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo durante un Question time in Consiglio comunale, rispondendo alle interrogazioni di Franco Cima e Detjon Begaj, consiglieri rispettivamente di Partito Democratico e Coalizione Civica. Rizzo Nervo ha informato l’aula dell’arrivo di dieci migranti di minore età: “Il ministero dell'Interno invia ulteriori dieci minori e ci dice, attraverso la Prefettura, che ce ne dobbiamo occupare noi, perché non ha alcuna soluzione per loro".

Come scrive l’agenzia Dire, l’assessore ha ricordato che attualmente sono 350 i minori a carico del Comunne, ospitati in trentatré diverse strutture. Ulteriori 140 minori, sempre a carico del Comune, sono invece ospitati in strutture Sai al di fuori dell’Emilia-Romagna, data l’assenza “di qualunque possibilità nel contesto cittadino e regionale". Infine, altri trenta minori in una struttura ricettiva a Bazzano, in questo caso sotto la responsabilità della Prefettura.

"L'80% o 90% di questi minori – continua Rizzo Nervo nel suo intervento – proviene da migrazioni interne, cioè da precedenti collocazioni in comunità o tutele attivate da altri Comuni da cui fuggono. Di conseguenza, la responsabilità passa al Comune in cui arrivano, senza che vi sia nessun intervento o Governo da parte dell'autorità ministeriale".