Minacce a Carabinieri e vigilante dopo il furto: caos al supermercato

Parapiglia al supermercato Eurospar di via Giuseppe di Vittorio, in zona Barca, dove una donna è finita nei guai.

Ieri, domenica giugno, dopo aver fatto incetta di cosmetici per circa 200 euro, una 45enne italiana ha tagliato con le forbici i cartellini anti-taccheggio, ma è stata scoperta. Sono quindi partite le offese e le minacce alla guardia giurata che l'aveva bloccata e, dopo aver tentato di morderlo per guadagnarsi l'uscita, sono arrivati anche i Carabinieri chiamati dal personale. La donna non si sarebbe calmata neanche davanti ai militari del radiomobile, è stata così denunciata per tentata rapina impropria e minaccia a pubblico ufficiale.

Il 2 giugno è finito in manette per lo stesso reato, un minore già collocato in comunità. Dopo aver nascosto alcuni capi di abbigliamento e un profumo sotto i vestiti, ha cercato di uscire dal negozio Zara di via Indipendenza senza pagare e ha aggredito le commesse.

Intenzionato a uscire dalle casse senza pagare la merce, alcuni giorni fa, un 33enne aveva preso a testate l'uscita di emergenza e colpito l'addetto alla sicurezza alla Pam di via Corticella.