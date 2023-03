"Alloggi accessibili ci sono"; "Sì, per lei". Il faccia a faccia Bernini-studenti | VIDEO

La ministra dell'Università e ricerca ha inaugurato un nuovo studentato privato in zona San Mamolo, ma all'ingresso ha trovato gli attivisti del collettivo Luna in sit-in di protesta vs il caro affitti in città

La ministra dell'Università e ricerca ha inaugurato stamane un nuovo studentato privato in zona San Mamolo, ma all'ingresso ha trovato gli attivisti del collettivo Luna in sit-in di protesta contro il caro affitti in città.

Prima di prendere parte al taglio del nastro la ministra non si è sottratta ai manifestanti con i quali ha avuto un breve confronto rispondendo alle contestazioni avanzate sulla situazione alloggi in città. Situazione complessa che investe da vicino gli studenti universitari fuori sede. Sul tema Bernini ha assicurato un incontro di approfondimento per la prossima settimana a Bologna.

"Stanno facendo il loro mestiere. Il problema c'è". Così Bernini dopo il faccia a faccia con gli attivisti, non nascondendo la rilevanza del problema della carenza di alloggi. "Li ho convocati la prossima settimana, se ci sarà il cardinale Zuppi sarà perfetto, per discuterne insieme", dice la ministra dell'Università. "Ho intenzione di ascoltarli e, se me lo consentiranno, di aiutarli a risolvere il problema. Questa- assicura Bernini- è una cosa utile. Mi hanno ascoltata e ci siamo messi d'accordo per la settimana prossima".

Bernini ricorda il traguardo previsto a livello nazionale con Pnrr e relativi finanziamenti: 100.000 posti letto in tutto entro il 2026. "Oggi ne abbiamo 40.000, ne dobbiamo costruire altri 60.000. Loro contestano il partenariato pubblico-privato, vorrebbero solo pubblico ma ci sarà anche solo pubblico", dice ancora Bernini riferendosi agli studenti contestatori. "E' che per loro non esiste il mercato. E' una visione, io la rispetto, ma da amministratore non e' praticabile perché non e' quello che ci chiede il Pnrr, non e' quello che il mercato ci chiede per arrivare a 100.000 posti letto".