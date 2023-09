Operaio morto sul lavoro in aeroporto: monta la rabbia

Reazioni a catena dopo la tragedia consumatasi stanotte al Marconi di Bologna dove un operaio italiano 52enne è morto mentre era al lavoro sulla pista dell'aeroporto.

"Una notizia "terribile, che suscita sgomento e incredulità". Così Detjon Begaj, capogruppo di Coalizione Civica in Consiglio comunale a Bologna, commenta, "Auspichiamo che venga fatta totale chiarezza sulla catena di responsabilità di questa morte- aggiunge Begaj- che si aggiunge alla lunga scia della continua strage in Italia". L'aeroporto di Bologna, rimarca il capogruppo di Coalizione Civica, è "molto sotto pressione per il congestionamento del traffico aereo" e i lavoratori impiegati negli appalti "svolgono un duro lavoro. Esprimiamo condoglianze alla famiglia dell'operaio e ai suoi cari nell'attesa di conoscere meglio quanto accaduto", conclude Begaj.

La necessità di seminare la cultura della prevenzione per contenere le morti bianche è invece il punto sul quale pone l'attenzione il Pd , per voce di Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale dem: "Morti bianche. Altre due vittime. Una a Bologna e l'altra a Napoli. Ricapitoliamo: cultura della prevenzione, ispettori del lavoro, introduzione del reato di omicidio sul lavoro e procura nazionale del lavoro". Così in una nota il democratico.

Parole che fanno eco alle dichiarazioni a caldo del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha sottolineato come occorra "l’attenzione e l’impegno di tutti affinché queste morti cessino, con maggiori investimenti sulla formazione e la sicurezza sul lavoro e lavorando sia a una nuova cultura del lavoro sicuro sia all’innovazione tecnologica nei dispositivi di prevenzione”.

Sindacato: "Basta stragi"

Più aspri i toni del Sindacato generale di base Emilia Romagna che in una nota affonda: "Forte è lo sgomento e anche la rabbia per l’ennesima vittima sul lavoro in quella che è ormai una strage quotidiana e permanente di lavoratrici e lavoratori che non ha più fine. Donne e uomini le cui vite sono sacrificate sull’altare del profitto e della sua ottimizzazione a ogni costo".

"Un meccanismo perverso - prosegue il comunicato - che causa 3 morti al giorno e che si alimenta con la disumana e diffusa dottrina dello sfruttamento che genera repressione dei diritti, salari da fame, ricatto e condizioni di lavoro indecenti, precarietà continua, assenza totale di una cultura della sicurezza e della tutela della salute di chi lavora".

Poi l'accusa al mondo politico: "Il tutto nel disinteresse politico e istituzionale sempre pronto a cadere nella stucchevole retorica, condita di appelli opportunistici, all’indomani dell’ennesima tragedia sul lavoro, laddove una lavoratrice o un lavoratore uscito di casa per andare a lavorare non vi fa più ritorno".

E' ora di "sciogliere le impunità e introdurre il reato di omicidio sul lavoro per la sicurezza dei avoratori" - chiosa Sgb - quest'ultimo sarà uno dei punti focali sul quale verterà proprio lo sciopero generale del prossimo 20 ottobre.