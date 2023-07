Morto Vittorio Prodi: fissata la data dei funerali

I funerali di Vittorio Prodi, scomparso ieri, si terranno domani alle 9 nella chiesa di Sant'Anna a Bologna. A riferirlo è l'agenzia Dire. Oggi intanto l'ex presidente della Provincia ed ex europarlamentare, è stato ricordato in Consiglio metropolitano con un minuto di silenzio e l'intervento del sindaco Matteo Lepore. Ripercorrendone la carriera universitaria e politica, il primo cittadino ha sottolineato come Vittorio Prodi sia stato "il simbolo di una stagione di impegno politico e istituzionale che sul nostro territorio ha coinvolto tante persone della società civile in un nuovo impegno per la collettività e il bene comune". E "uno dei lasciti che ha un altissimo valore simbolico per tutti noi, che ha caratterizzato i suoi due mandati" a Palazzo Malvezzi, "è sicuramente la fondazione della Scuola di Pace di Montesole a Marzabotto, sui luoghi dell'eccidio nazifascista: un luogo che continua a essere di impegno e ispirazione per la fratellanza tra i popoli dell'Europa. Oggi lo ricordiamo con affetto e riconoscenza, e ci stringiamo in un abbraccio alla famiglia, già duramente colpita nei mesi scorsi dalla scomparsa di Quintilio Prodi, fratello di Vittorio, e poi di Flavia Franzoni", ha concluso Lepore chiedendo poi un minuto di silenzio. Anche il Consiglio comunale di Bologna ha osservato un momento di raccoglimento in ricordo dell'ex presidente della Provincia.

"Ci uniamo al cordoglio delle Istituzioni, che numerose si stringono alla famiglia- ha detto la numero uno dell'aula di Palazzo D'Accursio, Maria Caterina Manca- impegnato da sempre per il bene comune, figura di rilievo, studioso e politico, ne ricordiamo la bontà d'animo, la passione civica e la tensione morale. Come dice testualmente il figlio, Vittorio Prodi ha avuto tantissime fortune: una vita bellissima, una famiglia meravigliosa, ricca di stimoli e attenzione, e una grande fede. Una grande passione per tutto quello che era veramente e autenticamente politico". Anche Italia viva di Bologna ha espresso la propria vicinanza e cordoglio al presidente Romano Prodi e "a tutta la sua famiglia per la perdita del fratello Vittorio, figura molto importante per Bologna e tanto ha dato e fatto per essa".

Chi era Vittorio Prodi

Classe 1937, ex parlamentare europeo, laureato in fisica ed ex insegnante all’Università di Bologna, Vittorio Prodi è stato prima un accademico e poi un politico di area social democratica. il suo impegno sociale e politico inizia con Azione Cattolica, di cui è presidente dal 1986 al 1992. Diventa poi presidente della Provincia di Bologna, e per due volte è parlamentare europeo, venendo eletto nel 2004 e rieletto nel 2009. Da anni lottava con una brutta malattia. Lascia quattro figli: Marco, Luca, Matteo e Giovanni.

