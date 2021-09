Fiasco proteste "no green pass", parte la denuncia Assotutenti: "Ora paghino"

Un esposto per procurato allarme dell' Associazione Nazionale Utenti Servizi Pubblici : "Paghino per il dispiegamento di forze nelle stazioni"

In 15 alla manifestazione "no green pass" ieri alla stazione di Bologna, ma le presenze non sono state numerose neanche negli altri scali italiane. In tanti invece erano i militari e gli agenti, schierati per evitare il blocco alla circolazione dei treni.

Ora però Assoutenti - Associazione Nazionale Utenti Servizi Pubblici - ha deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e alla Polizia Postale in cui si chiede di individuare quei gruppi che sui social network hanno indetto le proteste e minacciato il blocco dei treni, portando ad un enorme dispiegamento di forze dell’ordine presso i nodi ferroviari, quindi procurato allarme e soldi pubblici pressoché "buttati".

“La manifestazione dei No Green pass si è rivelata un flop totale, con pochissimi partecipanti e nessuna conseguenza sul fronte dei trasporti ferroviari – spiega il presidente Furio Truzzi – Questo perché migliaia di persone, pur essendo contrarie al Green pass, hanno capito che le leggi vanno rispettate e si sono dissociate da iniziative illegali isolando di fatto gli estremisti e i provocatori. Tuttavia le minacce lanciate nei giorni scorsi da questi gruppi hanno generato allarme, portando a presidi delle forze dell’ordine presso le stazioni, con enormi costi per la collettività”.

“Per tale motivo abbiamo deciso di denunciare gli organizzatori delle proteste odierne per il possibile reato di procurato allarme previsto dall’art. 658 del codice penale secondo cui “Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516”, chiedendo alla Polizia Postale di individuare i responsabili e alla Procura della Repubblica di Roma di perseguirli penalmente” – conclude Truzzi.