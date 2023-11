Ultimo saluto a Otello Ciavatti, camera ardente domani

Parenti, amici e tanti cittadini pronti a dare l'ultimo saluto a Otello Ciavatti, volto di spicco della vita sociale e culturale di Bologna. La camera ardente sarà allestita domani - venerdì 24 novembre 2023 - presso l'ospedale Sant'Orsola. E' qui che infatti il presidente e portavoce del comitato Piazza Verdi si è spento all'improvviso ieri pomeriggio, durante un ricovero programmato presso il policlinico bolognese a causa di problematiche cardiache. Aveva 80 anni, compiuti da poco.

La famiglia ha oggi fatto sapere che "un ultimo saluto a Otello sarà possibile farlo domani alla Camera mortuaria del Sant'Orsola, dalle ore 13. 30 alle 15". Nessun dettaglio è invece stato reso noto sui funerali.

Tanti i messaggi di cordoglio che da ieri sono giunti da più parti in memoria di Ciavatti, definito "simbolo di resilienza" per il suo operato e soprattutto per la lotta al degrado e all'emarginazione dei più deboli. Parole commesso sono arrivate anche dal sindaco di Bologna Matteo Lepore: "Un cittadino esemplare" - ha scritto ricordandolo il primo cittadino - " e un grande lottatore. Amava Bologna e la solidarietà. Dovremo onorare la sua missione, insieme ai tanti volontari compagni di una vita. Ai suoi cari il più profondo cordoglio e la vicinanza di tutta l'amministrazione comunale".

La candidatura in politica e le battaglie di sempre