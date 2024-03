QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sarà aperta da lunedì la nuova area sosta con 128 posti auto in zona Ospedale Maggiore realizzati con la Linea Rossa del tram. Gli spazi sono disponibili all'altezza di via Timavo, sul lato nord di via Emilia Ponente-Saffi. "Con il tram via Saffi diventerà un manifesto di come si può cambiare Bologna e sarà tra le strade più belle e vivibili della città", assicura il sindaco Matteo Lepore annunciando stamane la novità e ricordando come l’arteria, molto trafficata, “nell’ultimo anno abbia avuto tante criticità, come il dramma dell’alluvione” e relativi disagi.

Nuovi parcheggio e l'avanzamento dei lavori per il tram

"Si tratta di strisce blu gratis per i residenti e a pagamento per il resto dei cittadini, secondo le regole del piano sosta", spiega l'assessora alla Mobilità Valentina Orioli che sottolinea come questo nuovo "spazio, realizzato come un viale alberato, riqualifichi decisamente questo tratto di via Saffi e dal prossimo lunedì sarà aperto all'uso dei cittadini e dei visitatori e di tutte le persone che arriveranno in questa parte della città". "In questa zona - spiega Orioli - non c'erano posti auto prima, quindi questo è un aspetto positivo rispetto alla costruzione della linea del tram". Nel frattempo, il cantiere del tram, che prosegue in linea con la tabella di marcia, continua anche in via Marco Emilio Lepido e via Riva Reno. Da lunedì partono i lavori tra le vie Persicetana e Cavalieri Ducati. Sempre dalla prossima settimana partono i lavori anche in centro, per aprire il canale in via Riva Reno.

"Bologna sarà più bella e più avanzata anche nei trasporti. Per farlo si deve lavorare, non basta contemplare la città, ma bisogna fare i cantieri e le opere", aggiunge Lepore, che fa riferimento anche alle polemiche legate alle scuole Besta. “Quello che stiamo facendo – assicura – cambierà Bologna e la lascerà migliore alle nuove generazioni”.

La querelle del Passante

Non mancano i riferimenti al Passante di Bologna che è ancora "fermo al cantiere zero". “A questo punto ho capito sappiamo perché lo hanno chiamato così", chiosa il sindaco. Lepore risponde a distanza anche al viceministro delle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami: "Ha fatto coming out dicendo che ci sono solo 18 miliardi su 30 per tutte le opere. Questo è un problema non solo per Bologna ma per tutta Italia". Lepore tiene anche a ricordare che grazie alla sua amministrazione sono stati piantati a Bologna oltre 6mila alberi. Dato che trova conferme anche per quanto riguarda i lavori di via Saffi, dove nella riqualificazione di alberi ne sono stati piantati 56.