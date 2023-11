Nuova Piazza Roosevelt, il Sap: "Progetto non condiviso, è anche tema di ordine e sicurezza"

Piazza Roosevelt cambia, ma anche la vicina Piazza Galilei la segue, entrambe diventeranno pedonali. Nella prima, però verrà costruito un parcheggio sotterraneo di almeno due piani. Un’idea scartata nel 2015 e tornata in auge con la chiusura dell'area delle Torri per i lavori alla Garisenda.

"Non possiamo non esprimere, quantomeno perplessità, per la non condivisione con la Questura e con le Organizzazioni Sindacali di Polizia, sull'impatto che una simile modifica potrebbe avere - fa sapere però Tonino Guglielmi, segretario provinciale del Sap, Sindacato Autonomo di Polizia. Nelle due piazze vi sono le sedi della Prefettura e della Questura: "La viabilità in quella zona riveste un'importanza non sottovalutabile per il transito di mezzi di soccorso e di emergenza. Inoltre, è da considerare l'accesso alla zona di centinaia di poliziotti e poliziotte che effettuano servizio con orari non comuni e, spesso, non conciliabili con quelli dei mezzi pubblici".

Per Gugliemi si tratta anche "di ordine e sicurezza pubblica. Non siamo preclusivi ai cambiamenti ma riteniamo doveroso che alcune valutazioni siano fatte prima e non dopo" per questo chiedono "un incontro urgente al Sindaco".

Venturi: "Colpevole ritardo, oggi tante belle parole"

“Fa sorridere che l’amministrazione comunale a Bologna arrivi sempre con anni di colpevole ritardo a decisioni che sulla carta appaiono logiche e scontate. Risale all’inizio della scorsa legislatura a Palazzo D’Accursio la mia battaglia per la realizzazione di un piano parcheggi interrati nel centro storico di Bologna per liberare la sede stradale di quella fila interminabile di automobili che una dietro l’altra coprirebbe uno spazio che va da Bologna a Rimini", scrive in una nota il consigliere della Lega Giulio Venturi.

"Ricordo come fosse ieri l’incarico che mi fu dato dall’allora Assessore al traffico Irene Priolo di trovare una sintesi condivisa tra le opposizioni per proporre all’amministrazione un piano particolareggiato per la realizzazione di parcheggi interrati. Così feci per poi vedermi bocciato l’ordine del giorno dettagliato da parte di una maggioranza sorda senza nemmeno essere valutato - continua - Oggi con tante belle parole e guidati da un ambientalismo di facciata il problema degli scavi e delle belle arti sembra superato ed ecco la fantastica idea del Sindaco Lepore e dell’Assessore Orioli, famosi benefattori, che per il bene dei pochi bolognesi rimasti ad abitare o lavorare in centro riscoprono l’utilità di scavare e realizzare un parcheggio in Piazza Roosvelt".

Per Venturi quindi si sono "persi anni come del resto su tutta la mobilità per contrapposizioni di parte puramente ideologiche. E così mentre si tira fuori dal cilindro il parcheggio per creare in superficie nuove aree più vivibili e contrastare il cambiamento climatico si procede a distruggere una città per rifare un tram che fu eliminato quarant’anni fa, con conseguente rifacimento recente della pavimentazione di Via Indipendenza ed un passante che passerà per l’appunto nel salotto dei bolognesi".

"Due pesi e due misure ed una lungimiranza di cui solo la sinistra e’ capace peccato che a liberare la sede stradale dalle auto dando una alternativa, per ragioni di sicurezza, di contrasto alla desertificazione del centro storico da parte dei bolognesi e di vivibilità ci avessimo pensato noi con anni ed anni di anticipo. Il precursore dei tempi fu per l’esattezza l’Ing. Giovanni Salizzoni che all’epoca di Guazzaloca propose il piano poi rimasto sulla carta. Non ci resta che dire dunque benvenuto Lepore nel mondo reale e speriamo davvero che questa illuminazione la guidi per il resto del mandato caro Signor Sindaco”, conclude.