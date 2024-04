Ancora tensioni al parco Don Bosco: scatta un arresto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ancora disordini nel parco Don Bosco, dov’è stato aperto, tra le proteste, il cantiere delle scuole Besta. Intorno alle 2 di notte alcuni residenti della zona hanno telefonato al numero di emergenza 112 per segnale che alcuni ragazzi stavano portando via attrezzi e vario materiale dal cantiere del tram di via Serena. Quando i carabinieri sono intervenuti, si sono trovati davanti una trentina di attivisti che nei giorni scorsi hanno cercato di bloccare l’abbattimento degli alberi del vicino parco Don Bosco, e che continuano a presidiare l'area giorno e notte. Alcuni di loro, da quanto si apprende, avrebbero reagito in maniera vigorosa ai tentativi dei militari di bloccare il furto. E uno di loro, un 20enne italiano anche lui impegnato nei giorni scorsi a ‘difendere’ gli alberi del parco Don Bosco, è stato arrestato per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina verrà giudicato per Direttissima. All’esterno del Tribunale gli altri militanti hanno organizzato un presidio.

La versione di Wu Ming

Molto diversa è la versione del collettivo Wu Ming, che si è schierato contro l'abbattimento degli alberi e il progetto del Comune per ricostruire le scuole Besta. "La dinamica precisa non è ancora chiara, quel che è certo è che stanotte, nei pressi del parco don Bosco, un ragazzo di 20 anni, molto conosciuto nel movimento studentesco cittadino, è stato inseguito, fermato e picchiato da carabinieri. Dalle testimonianze di chi ha visto la scena, pare si siano accaniti non solo con il manganello, ma anche con taser e spray al peperoncino. Si parla di un polso fratturato. È stato portato via in stato di incoscienza, tenuto per diverse ore nella caserma di via Agucchi e tra poco verrà processato per Direttissima".

La reazione del Pd

Sulla vicenda sono intervenuti anche la segretaria del Pd bolognese Federica Mazzoni e il segretario cittadino Enrico Di Stasi. “Alla luce di quanto avvenuto questa notte al parco Don Bosco dove vi sono state ulteriori tensioni tra forze dell’ordine e manifestanti chiediamo che venga fatta piena luce quanto prima sull’accaduto - dicono - . Il Partito Democratico di Bologna richiama alla piena responsabilità tutti i soggetti interessati, condannando fermamente ogni atto di violenza e nella consapevolezza che l’episodio di questa notte si inserisce in un clima di violenza e tensione ormai insostenibile. Invochiamo quanto prima una riapertura del dialogo tra amministrazione e i comitati”

Le parole del sindaco

Sui fatti di stanotte è intervenuto anche il sindaco: "Fare chiarezza immediatamente su quanto è successo questa notte nel parco Don Bosco nel cantiere delle scuole Besta ai danni di un manifestante. - ha detto Lepore - Circolano ricostruzioni gravi che se confermate sarebbero inaccettabili. Mi aspetto si faccia chiarezza su quanto è avvenuto. Da cantiere per la realizzazione di una scuola, il parco Don Bosco si è trasformato in un teatro di scontro che Bologna non merita. Invito tutti a riflettere e a fare un passo verso il dialogo per trovare una soluzione ed evitare ulteriori tensioni. Io farò la mia parte".