Tram, al via il taglio degli alberi (presidiato dalla Polizia) | VIDEO

Come accaduto qualche giorno fa, anche oggi un gruppo di residenti contesta il taglio degli alberi al Parco Don Bosco, nel terrapieno di via Serena, per far spazio al cantiere della linea rossa del tram.

I lavori di questa mattina, presidiati da Digos e agenti di polizia, che hanno chiuso uno degli ingressi al Parco, alimentano le contestazioni del Comitato Besta che da settimane occupa il Parco Don Bosco e si oppone alla costruzione delle nuove Scuole, approvata dal Consiglio comunale a ottobre: "Matteo Lepore parla alla città di Bologna" ha scritto il Comitato sui social pubblicando la foto delle camionette della polizia.

Tra proteste, qualche scontro, iniziative provocatorie e cortei, l'ultimo il 9 marzo, il Comitato per la difesa del parco aveva presentato un ricorso urgente in tribunale contro il Comune, per il momento la giudice si è riservata di decidere de affidare le perizie a un esperto, per valutare tutti gli aspetti tecnici.