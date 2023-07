Patrick Zaki finalmente a Bologna: "Sto vivendo un sogno. Ora tocca a me fare qualcosa per voi" | VIDEO

Il ricercatore egiziano è arrivato a Bologna. Prima la conferenza stampa al Rettorato in via Zamboni, poi il grande abbraccio in Piazza Maggiore: "Questa è la mia città, vivrò qui"

L’insperato, sperato e poi atteso giorno è finalmente arrivato: Patrick Zaki è tornato a Bologna. La “sua città”, come ha detto lo stesso ricercatore egiziano incontrando la stampa al Rettorato di via Zamboni 33. Per Zaki è stata una lunga ma bellissima domenica: atterrato con un volo di linea a Milano Malpensa attorno alle 16.45, è stato accolto dal Rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari, e dalla responsabile del master Gemma e sua insegnante Rita Monticelli. Da lì, un’auto ha portato Patrick Zaki, sua sorella Marise e la fidanzata Reny Iskander, con Molari e Monticelli, a Bologna, con dove sono arrivati attorno alle ore 19.45.

“Sono qui come un difensore dei diritti umani – ha detto Zaki nella conferenza stampa in sala VIII Centenario al Rettorato di via Zamboni –. Sono passato da tutto quello da cui sono passato perché ho difeso i diritti umani e la libertà". Il nuovo capitolo della sua vita comincerà qui a Bologna: “Non sono uno che, ottenuta la libertà, si chiude una porta alle spalle e dimentica”. Nel lungo discorso, tenuto in inglese, Patrick Zaki ricorda Giulio Regeni e si appella ad Italia ed Europa affinché non si dimentichino di chi, nel Sud del mondo, rischia la vita tutti i giorni a causa di governi o dei cambiamenti climatici. Dopo aver ricevuto la pergamena della laurea, Zaki ha detto che continuerà ad occuparsi di diritti e che lo farà qui, a Bologna, dove ha deciso di vivere.

L’abbraccio di Piazza Maggiore

Dopo la conferenza stampa, Patrick Zaki e il numeroso gruppo di amici e attivisti di Amnesty International che in questi anni gli sono stati vicini si sono diretti in Piazza Maggiore. Sul palco posto sotto allo schermo del Cinema Ritrovato, Zaki ha salutato calorosamente il pubblico che lo applaudiva. Tra questi anche Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, seduta in prima fila per dare il suo benvenuto al ricercatore egiziano. “Sto vivendo un sogno, non posso desiderare altro. Vorrei bussare alla porta di ogni bolognese per ringraziarlo. Se sono qui è grazie a voi” ha detto Zaki dal palco, accompagnato da un lungo applauso del pubblico. L’appuntamento, ora, è per domenica 30 luglio, quando Piazza Maggiore si vestirà a festa per garantire a Zaki il più caloroso dei benvenuti: “Non sappiamo ancora bene cosa faremo – ha detto il sindaco Matteo Lepore – ma di sicuro ci sarà una festa. Naturalmente, siete tutti invitati”.