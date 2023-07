Piazza Maggiore è pronta per accogliere Patrick Zaki. Lepore: "Ma deciderà lui cosa fare"

Piazza Maggiore è pronta per Patrick Zaki atteso per domani in città, dopo la grazia ottenuta mercoledì dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, arrivata a 24 ore di distanza dalla condanna a tre anni di carcere per l'attivista egiziano neo laureato all'Alma Mater. Ma sarà Zaki stesso a decidere come voler festeggiare la liberazione e il rientro a Bologna. Perché al netto di tutto, “la prima cosa sarà sentirlo e riabbracciarlo, per poi decidere insieme a lui cosa vuole fare”, spiega il sindaco di Bologna Matteo Lepore intervistato da Radio immagina. Il Comune metterà “a disposizione quello che vorrà, perché poi credo che anche Patrick abbia diritto a vivere la sua normalità”.

Il palco del "Cinema sotto le stelle" pronto per la festa

Di sicuro, piazza Maggiore è pronta, “semplicemente perché è già allestita per il ‘Cinema sotto le stelle’, se lui ci sarà lo vorremmo salutare”. Ma deciderà Zaki, sottolinea Lepore, se avrà intenzione di “fare una visita in forma privata o una cosa pubblica”. Su questo, “non abbiamo ancora avuto modo di parlarci, deciderà lui”, aggiunge Lepore. Il sindaco gli vorrà "consegnare la cittadinanza onoraria", ma anche qui, non è detto che avvenga domani o in un'altra data. " Abbiamo anche una piccola sorpresa - annuncia Lepore -, il rettore dell'Università sicuramente avrà contatti con lui e quindi in queste ore si deciderà il da farsi".

Zaki e Regeni, filo diretto?

Il sindaco ha risposto anche a una domanda riguardo al presunto baratto tra la grazia a Zaki e uno stop alle indagini sulla morte di Giulio Regeni. "Penso che con Patrick toglieremo lo striscione con il suo nome dal nostro Palazzo D'Accursio perchè finalmente è libero, ma lasceremo quello di Regeni perchè occorre continuare a chiedere verità e giustizia", le parole di Lepore.

Lepore: "Ho scritto alla Meloni per ringraziarla"

Il sindaco ha anche fatto sapere di aver scritto alla premier Giorgia Meloni per ringraziarla dell'impegno per la liberazione di Zaki. "Da sindaco non ho mai fatto mancare le mie critiche al Governo sul tema dell'immigrazione o sulla questione casa. Sono un sindaco che prende posizione ma questo non mi impedisce di ringraziare il Governo quando ci dà mano sul tema sicurezza, penso ad alcuni interventi fatti di recente - ha affermato il sindaco - o anche per la liberazione di Zaki, riconoscendo il lavoro della diplomazia italiana. Io stesso ho scritto un messaggio alla presidente Meloni ringraziandola per l'impegno".