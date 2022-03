People Mover di nuovo fermo: "Guasto all'impianto elettrico", attivate le navette

Un nuovo stop per il People Mover, la navetta su monorotaia che dall'aeroporto si collega alla stazione centrale. Marconi Express ha fatto sapere che "il servizio su monorotaia non è attualmente disponibile per un guasto improvviso alle componenti elettroniche che governano l’alimentazione elettrica del sistema". Le cause del guasto "registrato nella giornata di giovedì 17 marzo" sono "allo studio da parte di tecnici e fornitori".

Sono stati attivati come da programma i bus e le navette sostitutive, ma sui tempi di ripristino non ci sono ancora date certe. "Il servizio su monorotaia -continua la nota di Marconi Express- sarà riattivato non appena saranno reperiti i pezzi di ricambio necessari".

People Mover: inchiesta sulle forniture

Un disservizio che si aggiunge a una lunga lista dallo sfortunato avvio della monorotaia, che per le sue caratteristiche rappresenta un unicum nazionale e che per questo è stata sottoposta a lunghissimi test e collaudi da parte del ministero dei trasporti. Sull'opera intera poi, da qualche mese pende una inchiesta pernale della procura per frode sulle pubbliche forniture