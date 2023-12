Dispersi in montagna, Soccorso Alpino e GdF si "allenano" al Corno | VIDEO e FOTO

Un’attività congiunta, tra la Guardia di Finanza - con le sue componenti specialistiche quali la Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) di Abetone Cutigliano (PT) e la Sezione Aerea di Rimini, e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna (C.N.S.A.S.).

Sul “Corno alle Scale”, territorio ad alta vocazione turistica, nel comune di Lizzano in Belvedere, sono stati simulati diversi scenari riguardanti la ricerca di persone disperse/scomparse "con il duplice scopo di implementare gli standard operativi delle componenti specialistiche, di soccorso alpino e aeronavale della Guardia di Finanza, e di consolidare la collaborazione tra queste ultime ed il C.N.S.A.S., accrescendo la reciproca conoscenza delle rispettive specialità e dotazioni tecniche tra i vari soggetti coinvolti nel sistema locale di emergenza" fano sapere le Fiamme Gialle.

L’esercitazione si è sviluppata attraverso l’esecuzione preliminare di un briefing avente l’obiettivo di indicare, sia le corrette procedure di movimentazione da e per l’elicottero, sia quelle di imbarco e sbarco del personale dallo stesso.

Durante l’esercitazione sono stati effettuati imbarchi e sbarchi, da e per l’area di ricerca, del personale e delle unità cinofile addestrate per la ricerca di persone disperse in valanga.

Sono state altresì illustrate le potenzialità dell’elicottero della Guardia di Finanza MH169A nelle attività di ricerca e soccorso, evidenziando l’importanza dell’utilizzo di sensori quali la termocamera e l’apparato Imsi Imei-Catcher: "Sessioni addestrative come queste consolidano i rapporti già instaurati tra Guardia di Finanza e C.N.S.A.S., con il fine di pervenire ad un’ancor più efficace azione sinergica, durante le operazioni di ricerca e soccorso" si legge nella nota.