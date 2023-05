Porta porta addio, per carta e plastica arrivano nuovi cassonetti ad hoc

Porta a porta addio, tra un paio di mesi i sacchi dei rifiuti sotto i portici non si vedranno più. Dal 12 luglio in centro finirà la raccolta sotto casa di carta e plastica, e al suo posto verranno collocati dei cassonetti ad hoc, in realtà operativi già dal 5 giugno. Il cambio riguarda le utenze domestiche del centro e quelle non domestiche che non hanno servizi dedicati. Le attività commerciali e produttive, che hanno invece un servizio di raccolta carta e plastica dedicato, continueranno ad avere il ritiro dei rifiuti nelle giornate concordate e non dovranno conferire nei cassonetti stradali.

Il piano straordinario del Comune

Il piano straordinario presentato dal Comune prevede anche un potenziamento del servizio di spazzamento di mantenimento nel centro storico nelle zone più frequentate, con una mini spazzatrice elettrica sei mesi all’anno, in grado di circolare anche in presenza di pedoni. Il servizio si svolgerà sette giorni su sette, in orario pomeridiano indicativamente dalle 13 alle 19.30. E poi, in virtù della sempre più numerosa presenza di turisti in città, un altro potenziamento riguarderà il lavaggio dei portici in molte strade del centro dove i passaggi verranno raddoppiati o triplicati, come per esempio: Strada Maggiore, San Vitale, Via Zamboni, Via San Felice, Via Dei Mille, Via Mascarella, Via San Carlo, Via Polese, Via Marconi, Via Matteotti, Via di Borgo San Pietro, Via Irnerio, Via Amendola, Via delle Belle Arti, Via Petroni.

Raccolta differenziata al 72,5%

Il nuovo piano di cura e pulizia del centro storico arriva dopo la nascita dello spazzino di quartiere (in tutto 65 operativi 7 giorni su 7) e l’estensione, l’anno scorso, della Carta Smeraldo a tutti i quartieri della città. “L’insieme delle azioni messe in campo in questi anni, a partire dalla Carta Smeraldo, ha portato Bologna in testa alla classifica delle città metropolitane, con Cagliari, rispetto alla percentuale di raccolta differenziata”, fa sapere l’amministrazione comunale. “Nel marzo 2023 si è raggiunta la percentuale record del 72,5% di differenziata. Nel 2022 era arrivata al 62,9% mentre nel 2021 si era assestata al 57,2%”, aggiunge il Comune.