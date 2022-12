Porta Mazzini, via le brioches e il cellulare: traditi da una "cuffia rossa"

Due giovani sono stati arrestati per tentata rapina impropria in concorso con ignoti, dopo una lite ingaggiata in porta Mazzini.

Alle 3.30 circa due ragazzi italiani hanno avvicinato una volante in transito riferendo di aver subito un tentativo di furto: mentre erano seduti davanti a un bar, due uomini si sono avvicinati e hanno arraffato le brioche e il telefono cellulare appoggiato sul tavolino, anche se, dopo una colluttazione, erano riusciti ad avere indietro il maltolto.

La descrizione di un giovane che indossava una "cuffia rossa" ha aiutato gli agenti a rintracciarli: sono stati fermati in via Massarenti poco più tardi, mentre il terzo è fuggito.

Si tratta di due cittadini somali, di 20 e 28 anni che sono stati arrestati.

Nel pomeriggio di ieri, sempre dalla Polizia, è stato arrestato per rapina un cittadino tunisino minorenne.